GfVip, Miriana Trevisan informata dagli autori: sconvolta, lutto tremendo in famiglia

Per Miriana Trevisan, la storica ex ragazza di Non è la Rai, sono momenti difficilissimi. E' morto suo zio, la notizia arriva direttamente dagli autori del reality di Canale5. Miriana viene chiamata in Confessionale per parlare con i familiari. La soubrette ha poi raccontato tutto agli altri concorrenti quando è riapparsa in giardino. L'ex moglie di Pago - che potrebbe partire per L'Isola dei famosi - è scoppiata a piangere. Si tratta, sicuramente, di una notizia che l'ha profondamente sconvolta.

“Ero la sua nipote preferita, lo amavo tantissimo. Quest’anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest’estate e adesso mio zio”, ha confessato Miriana. Nella casa, con i Vipponi, si è praticamente aperta raccontando le difficoltà dell'ultimo periodo (per lei è stato un periodo difficilissimo, suo padre è invece scomparso a settembre 2020). Ma la Trevisan ha deciso di andare avanti, come lo scorso anno fece Dayane Mello dopo la notizia della morte improvvisa di suo fratello. Secondo gli esperti di tv la Trevisan potrebbe vincere questa edizione: sarebbe per lei motivo di riscatto. E nella casa si sta facendo conoscere al meglio: prima il flirt con Nicola Pisu, poi con Biagio D'Anelli (che è uscito dal gioco e l'allontanamento ha di fatto spazzato via ogni sogno d'amore).

Anche per Alessandro Basciano, ex tentatore e promosso a Vip nell'edizione di Signorini, c'è stato un momento difficilissimo: un lutto. E' morta nei giorni scorsi, esattamente il 26 dicembre, sua nonna. Pare che avesse da tempo problemi di salute. Anche lui, dopo essere stato informato dagli autori, ha deciso di proseguire.

