C'è posta per te, Raimondo Todaro confessa la crisi con Francesca Tocca: "Lunghi momenti bui"

A C’è posta per te arriva la "benedizione" di Raimondo Todaro e Francesca Tocca ai giovani innamorati Giovanni e Luisa, La scelta di Maria De Filippi non è stata casuale: i due ballerini, protagonisti di Amici, nei mesi scorsi hanno vissuto un periodo di gravissima crisi sentimentale che li ha portati anche ad allontanarsi, prima della riappacificazione. Una storia dolorosa, finita su tutti i siti di gossip, e che ora serve come monito per Giovanni e Luisa.

"Siete un esempio per tanti giovani innamorati, scegliere di avere un bimbo alla vostra età è una decisione coraggiosa", si è complimentata la Tocca con i due ospiti. "Oggi si tende ad aspettare il momento giusto, ma a forza di aspettare quel momento non arriva mai. Questa storia mi ricorda la mia. Anch’io ero giovane quando sono rimasta incinta di Jasmine. Io e Raimondo non avevamo una casa, ma oggi posso dire che nostra figlia è la cosa migliore fatta nella nostra vita".

"Per fare durare l’amore per sempre - ha aggiunto Todaro - ricordate che ci saranno anche momenti difficili. Noi ad esempio abbiamo avuto momenti bui, lunghi, a un certo punto abbiamo deciso persino di allontanarci. A posteriori è stata la scelta giusta per farci capire quanto avessimo bisogno l’uno dell’altra. Non è stato piacevole ma poi siamo tornati più forti di prima".

Alla fine, Giovanni ha chiesto a Luisa di sposarlo. Nel tripudio generale, sui sociale sono piovuti commenti particolarmente velenosi all'indirizzo del ragazzo per alcuni strafalcioni nel suo italiano. "Madonna che ignoranti", "Sto piangendo non per la storia ma per la strage di proposizioni relative" o "Prima di sposarsi almeno un esamino di italiano lo farei".

