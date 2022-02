GfVip, Belen Rodriguez sfotte Alfonso Signorini: "Vero o me lo immagino?", risata in faccia al conduttore

15 febbraio 2022 a

a

a

Un giudizio piuttosto duro quello che Belen Rodriguez ha dato del GfVip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La showgirl argentina ieri sera ha guardato il programma e poi ha fatto delle storie, criticando velatamente ciò che stava vedendo. Si tratta di due video, uno dei quali include un sondaggio che la 37enne ha voluto lanciare ai suoi seguaci. Nel primo video, in cui è possibile sentire in sottofondo la puntata del reality, Belen è scoppiata a ridere e ha chiesto: “Sto guardando il Gf. Ma secondo voi, è vero o ce lo stiamo immaginando?”.

"Ho perso il controllo. Sono scesa dall'auto e...". Raptus di Belen Rodriguez, lite tra automobiliste: finisce in disgrazia

La Rodriguez, insomma, è apparsa incredula e divertita allo stesso tempo. Stando a quanto riporta GossipeTv, la showgirl si stava riferendo al triangolo Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli. Quest'ultimo proprio ieri è rientraro nella casa. In molti, effettivamente, hanno trovato surreale e finto il comportamento dei tre concorrenti. Nel secondo video, Belen ha anche lanciato un sondaggio scrivendo: “Ma è vero? O non è vero?”. Poi - sempre ridendo - ha aggiunto: “È impossibile”.

Nel giorno di San Valentino... la cannonata di Spinalbese a Belen Rodriguez: cos'è successo?

Non è la prima volta che un vip critica il programma di Signorini. Qualche tempo fa l'aveva fatto anche Giulia De Lellis, ex gieffina. Rispondendo alla domanda di un follower, aveva detto di essere “scioccata”. Uguale Tommaso Zorzi, vincitore della scorsa edizione del reality. Lui, in particolare, ha polemizzato su Soleil Sorge e sui gieffini che creano “situazioni palesemente artefatte”.

"Prometto che alla prossima puntata de Le Iene...": dopo gli insulti, la strepitosa risposta di Belen Rodriguez

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.