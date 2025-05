Belen Rodriguez, "ritorno di fiamma": con chi (e come) l'hanno beccata in strada

Quando si parla di Belen Rodriguez, paparazzi e giornalisti di gossip sono sempre sul chi va là. E oggi si parla di una possibile "reunion" sentimentale, visto cha la splendida showgirl argentina è stata beccata in giro per Milano con un suo ex.

No, non è Stefano De Martino, l'ex marito per cui l'esercito degli inguaribili romantici sogna un ritorno di fiamma. Ironia della sorte, più o meno negli stessi giorni il conduttore di Affari tuoi su Rai 1 e Stasera tutto è possibile su Rai 2 è stato pizzicato insieme a una sua vecchia conoscenza, la modella Gilda Ambrosio, durante una gita in barca. Da tempo si parla di una possibile liaison tra i due, la splendida Gilda viene definita "una presenza fissa nella vita" dell'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, ormai lanciatissimo in Rai. Eppure, assicurano fonti vicine a De Martino, i sue sarebbero solo ottimi amici.