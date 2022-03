La pupa e il secchione, subito rissa tra Soleil Sorge e Mila Suarez: "Forse ti rode", dettagli molto intimi (a letto)

Francesco Fredella 16 marzo 2022 a

Nemmeno il tempo di uscire dal Gf vip che già torna in tv. Per Soleil Sorge, ex fidanzata di Luca Onestini, componente del triangolo mediatico con Alex Belli e Delia Duran, continua la parentesi televisiva. La d'Urso, al debutto con la Pupa e il Secchione negli studi di Bonolis (quelli di Ciao Darwin) arruola la Sorge. E non solo. Nel nuovo programma di Italia 1 ci sono tanti ex volti che erano spariti dai radar della tv (tra questi il principe azzurro) dopo la fase di epurazione di Pomeriggio 5 e la cancellazione di Live non è la d'Urso e Domenica live.

La pupa e il secchione inizia. Liti, tensioni, urla in studio e paillettes (quelle di Federico Fashion Style). Oltre a Soleil Sorge, giurata del programma, c'è anche Mila Suarez, che è una delle pupe del nuovo show di Italia 1. Mila non crede al matrimonio tra Mirko Gancitano, secchione della trasmissione, e Guenda Goria (che ha partecipato lo scorso anno al Gf vip). Secondo Mila Suarez, anche lei sparita dai radar, andrebbero di moda le (finte) nozze all’estero: una vera frecciatina all Goria e Mirko (che ha fatto il salto in tv con questo programma).

Non manca, però, la frecciatina di Soleil Sorge (acerrima nemica di Mila Suarez, ex di Belli tra il 2017 e il 2018). “Forse ti rode che non ha sposato te”. Ed arriva anche la replica della Suarez: “Forse rode a te che ti ha scaricato”. “Hai visto un altro programma”, dice l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il litigio tra Soleil Sorge e Mila Suarez riaccende i motori di un programma che, inutile negarlo, riporta sul piccolo schermo dinamiche quasi del tutto dimenticate. “Fa niente, d’altronde è pupa, non mi aspettavo un quoziente intellettivo così alto”, rimarca Soleil a "La pupa e il secchione".

