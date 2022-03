Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria si presenta in studio così? L'umiliazione: occhio alla foto...

29 marzo 2022 a

Vladimir Luxuria non smette di scatenare i telespettatori e il popolo social per i suoi look eccentrici quando si presenta in studio come opinionista de L'Isola dei famosi, su Canale 5. Durante la diretta della terza puntata, Vladimir ha confessato di aver trovato l'ispirazione per il suo outfit in Joan Crawford, una fra le più celebri star del periodo d'oro di Hollywood, tra le più grandi attrici della storia del cinema.

Eccola quindi con un'acconciatura vintage, il rossetto rosso e l'eyeliner nero sugli occhi, la camicetta bianca bon ton abbottonata fino al colletto e degli orecchini di perle molto chic. Tutto insomma studiato nei minimi dettagli. Ma questo "old style" ha fatto molto discutere. "Che fine ha fatto Baby Jane?" ha ricordato qualcosa di molto più familiare per il pubblico italiano. E, complice l'ironia di Nicola Savino - e ovviamente dei sociale - Vladimir Luxuria si è trasformata nella "signora del dado Star".

E a guardare bene la donna ritratta sulle scatole del dado più famoso d'Italia si può notare che la somiglianza è davvero incredibile, praticamente cambia solo il colore della camicetta. E su Twitter il popolo social si è scatenato tra commenti ironici e tantissimi meme che hanno sostituito il volto della donna del dado con quello di Vladimir.

