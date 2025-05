Il Volo sconvolge Canale 5: chi salta in palinsesto (e chi c'è con loro)

Partenza a singhiozzo per l'Isola dei famosi, che dovrà presto lasciare spazio alla serata evento firmata Il Volo. Dopo un debutto buono (2,039 milioni, meglio de I David di Donatello su Rai 1, inferiore alla prima puntata della scorsa edizione - 2,602 milioni - ma in linea di galleggiamento rispetto alla media generale della stessa - 2,152 milioni), la neoconduttrice Veronica Gentili dovrà far fronte a un palinsesto di Canale 5 stravolto.

Questa sera, lunedì 19 maggio, il reality dall'Honduras che vede tra i protagonisti Camila Giorgi, Mario Adinolfi, Antonella Mosetti, Dino Giarrusso e Patrizia Rossetti) non andrà in onda. Evitato lo scontro diretto con Gerri, serie crime di Rai 1 dagli ottimi ascolti. L'appuntamento slitta a mercoledì 21, sempre alle 21.20.

Al posto dello show, andrà in onda l'attesissimo nuovo concerto-evento de Il Volo, prima delle tre serata de "Tutti per uno viaggio nel tempo". Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno registrato il concerto nel suggestivo scenario di Palazzo Te a Mantova davanti alle telecamere di Mediaset. Esattamente come accaduto un anno fa, quando ad agosto registrarono ad Agrigento il loro live andato poi in onda a Natale. Per evitare lo straniante effetto "differita" (con pubblico obbligato a indossare vestiti invernali), quest'anno la differita è di poche settimane.