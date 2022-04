Bestemmia, Ilary Blasi e il clamoroso "fuoriprogramma" a Le Iene: "Vabbè, questo..."

Francesco Fredella 07 aprile 2022 a

All'Isola dei famosi viene squalificato Silvano dei Cugini di Campagna. Ha detto una blasfemia in diretta e per Mediaset non c'è stato nulla da fare. “Nessuna alternativa”, dice una Ilary Blasi severa più che mai. “Questo è il regolamento”, ricorda la conduttrice. Che ha parlato a Le Iene nel corso di un fuoriprogramma con Teo Mammucari. "L’abbiamo squalificato, vabbè questo è il regolamento, per tale ragione siamo stati costretti a prendere questa decisione…”, dice la Blasi nel corso della chiacchierata con il programma di Italia 1.

Teo Mammucari scherza sulla squalifica di Silvano Michetti ed Ilary Blasi non riesce a trattenere le risate. Teo, però, ironizza con la conduttrice e dice: “Ha preso il premio Bettarini d’oro, la bestemmia più veloce della terra…”, facendo riferimento all'arrivo di Silvano sull'Isola dei famosi. Ilary Blasi e Belen Rodríguez ridono a crepapelle. Cosa accadrà stasera all'Isola? Sicuramente potrebbe esserci qualche riferimento a quello che è accaduto ieri sera, ma il fuoriprogramma è sempre in agguato, dietro l'angolo.

“Silvano ha tirato la bestemmia subito dopo aver pestato un riccio”, dice ancora Ilary. Alle sue parole arriva l'eco di Mammucari: “In pratica è arrivato sull’Isola, ha pestato un riccio ed ha sganciato un bestemmione…”. Per I Cugini di Campagna si tratta di un vero e proprio fulmine a ciel sereno: l'esperienza in Honduras finisce nel peggiore dei modi. Nessuno l'avrebbe immaginato. Eppure si è trattato di un esperimento lampo. Storia finita. Ora tornano in Italia e, forse, li rivedremo in studio. Tutti e quattro insieme.

