Isola dei Famosi, tragedia sfiorata per Lory Del Santo: "Ho rischiato di morire in mare"

Seconda partecipazione per Lory Del Santo a L'Isola dei Famosi. La showgirl è in Honduras come naufraga del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi assieme al compagno Marco Cuculo. Qui la Del Santo si è lasciata andare a diverse confessioni dolorose che riguardano il suo passato. L'ultima è una tragedia sfiorata. "Ho rischiato di morire in mare in Australia. Bob Dylan stava facendo un tour in Australia a Melbourne e Sydney. Io ero una sua fan e ho detto ‘ok vado e lo incontro’. Conoscevo benissimo la sua prima bodyguard e mi ha fatto soggiornare nello stesso albergo di Bob e a conoscerlo".

Proprio durante questa visita Lory ha rischiato grosso: "Il giorno dopo il bodyguard mi ha detto ‘andiamo a nuotare’. Il mare era bellissimo. Io ero sdraiata sulla spiaggia e lui mi ha detto di bagnarci. L’acqua mi arrivava alle ginocchia. Ho fatto un passo e la corrente mi ha portato in mezzo al mare. Un’onda enorme di 5 metri mi ha portata a largo lontanissima dalla spiaggia".

Solo grazie alla guardia del corpo l'attrice è riuscita a salvarsi e tornare a riva: "Mi urlò di nuotare di traverso e non verso la terra. Stava anche arrivando un’onda ancora più alta e pensavo di non farcela". Da quel giorno spesso il pensiero va alla tragica esperienza: "Ho pensato ‘stavo morendo e adesso mi ritrovo qui, salva, il mondo è bellissimo e sono sotto al sole sulla spiaggia’. Non mi scorderò mai quei momenti".

