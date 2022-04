GfVip, indiscrezione su Signorini: "Non solo Alvaro Vitali": la super-cantante nella casa

Francesco Fredella 27 aprile 2022 a

Il Gf Vip torna a settembre. La notizia è certa, Alfonso Signorini - che ha traghettato gli italiani (e i vipponi) in un lungo semestre televisivo - si è messo al lavoro. Giorno dopo giorno, sta cercando nuovi concorrenti. Esplosivi. Proprio come le ultime edizioni dello show di Canale5, che non fanno affatto rimpiangere la tv di un tempo. Signorini, inutile negarlo, ha mostrato talento e bravura intrecciando le giuste dinamiche che "svegliano" i telespettatori incollati alla tv. Per mesi.

Adesso spunta il primo nome: Alvaro Vitali, alias Pierino. Un attore che ha lasciato il segno nella storia della tv e che, forse, è stato un po' dimenticato in tutti questi anni. Ma non c'è solo lui in lista, si parla di molti altri concorrenti che sono pronti ad entrare nella casa più spiata d'Italia. Sembra, da rumors, che Signorini abbia avuto uno scambio di messaggi anche con Wilma Goich, ex moglie di Edoardo Vianello, cantante della tradizione romana di grande successo. Potrebbe essere lei una delle papabili concorrenti. Ma nessuno nel quartier generale Mediaset si sbottona più di tanto: bocche cucite, nessuna notizia trapela dalle stanze dei dirigenti. La Goich, però, potrebbe prendere il posto di Katia Ricciarelli. Infatti, in un'intervista al settimanale Chi - proprio qualche mese fa - aveva raccontato di essere pronta ad entrare in quella casa. A quanto pare l'idea potrebbe essere piaciuta a Signorini che avrebbe deciso di "congelare" il suo ingresso a settembre. Sarà davvero così? Dopo il primo nome, adesso spunta anche il secondo.

