Isola dei famosi, un triangolo incandescente. Estefania Bernal furibonda con Roger: "Chi vuoi tra me e Beatriz?"

Roger Balduino è combattuto tra la ex fidanzata Beatriz e la nuova fiamma conosciuta all'Isola dei famosi, Estefania Bernal. Il modello ha confessato ai suoi compagni di non essere innamorato di Estefania e di essere ancora geloso della sua ex. "Lei è ancora tanto innamorata di me. Sono stato io a lasciarla e dire basta. Se dovessi scegliere tra Bea ed Estefania sarebbe difficile. Poi è scontato che se vedessi Beatriz che si invaghisce di un altro concorrente mi darebbe tanto fastidio. Lei è stata la mia ragazza più importante e mi fa perdere la testa", ha ammesso. "No, non sono innamorato di Estefania e nemmeno di Bea, però mi piace. Este la conosco qua dentro e non so com’è fuori dovrei conoscerla meglio”.

Nella puntata di ieri sera 6 maggio, la conduttrice Ilary Blasi ha fatto sentire a Estefania le confidenze di Roger su Beatriz. Parole che hanno fatto arrabbiare l'argentina che ha chiesto chiarezza da parte di Roger: "Ho sentito tutto, infatti volevo venire qui per capire cos’era successo tra lui e Beatriz. Volevo sapere se lui era ancora innamorato di lei, sai che tutto può cambiare. Che idea mi sono fatta ascoltando lui che è confuso? Capisco che non sia innamorato, ci conosciamo da poco più di un mese. Io sto pensando che possa succedere ancora qualcosa tra di loro".

E ancora: "Mi sembrava quasi come se volesse giustificarsi con entrambe. Scusami Roger, ma non sei stato affatto chiaro. Non ti dico che dovevi dire di essere innamorato di me, ma se hai chiuso con lei non dovevi dire che sei geloso e le altre cose. Dalle tue frasi non sembrava una storia chiusa del tutto. Io ora mi sento in mezzo e voglio sapere tu cosa pensi e vuoi".

