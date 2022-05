Isola dei Famosi, Savino lancia la bomba: "Ilary Blasi lo detesta. E lui..."

21 maggio 2022 a

L'amore non è bello se non è litigherello. E quello tra Ilary Blasi e Alvin è un rapporto di amicizia di vero amore e odio commentatissimo in questa edizione dell'Isola dei Famosi.I due più volte nell'arco delle puntate si sono stuzzicati, scherzosamente, facendo divertire non poco il pubblico.

Nell'ultima puntata andata in onda ieri sera, venerdì 20 maggio, un simpatico siparietto tra la padrona di casa e l'inviato in Honduras ha tenuto compagnia al pubblico a casa e in studio. La Blasi ha detto ad Alvin di stare più attento precisando che mancano ancora sette puntate alla fine del programma. A quel punto è intervenuto Nicola Savino è intervenuto per infilare il coltello nella piaga: "La conduttrice e l'inviato che si detestano! Una guerra senza esclusione di colpi!".

Savino, insieme all'opinionista Vladimir Luxuria si sono rivelati fondamentali per questa edizione dell'Isola. Mai come quest' anno il reality è stato così divertente e pieno di colpi di scena anche se gli ascolti non sono quelli sperati. Ilary, nel frattempo, pensa ad alimentare le voci sui presunti dissapori tra lei e Alvin dicendo: "Stai attento Alvin, che mancano ancora sette puntate". La Blasi si riferisce al fatto che ogni settimana i naufraghi riempiono l'infermeria dell'Isola. Prima Roger con un piccolo infortunio, poi Vaporidis e poi Nick Luciani a causa di un pezzo di corallo che gli ha ferito il piede. Ilary per sdrammatizzare ci ride sù e prende in giro l'amico Alvin.

