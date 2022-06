Isola dei Famosi, Ilary Blasi: "Lo fanno di nascosto", la vergogna che scuote Mediaset

Francesco Fredella 01 giugno 2022 a

All'Isola dei Famosi potrebbe esserci stata una violazione del regolamento. E così si parla di possibile provvedimento disciplinare per tre naufraghe: si tratta di Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura de Vitis, che secondo la produzione avrebbero violato il regolamento sotto gli occhi delle telecamere.

In pratica, Carmen, Estefania e Marialaura avrebbero mangiato di nascosto una parte della ricompensa. Cosa accadrà adesso? Spetta alla produzione decidere cosa fare. Sul banco degli imputati anche Lory Del Santo, che viene accusata da alcuni naufraghi di fare il doppio gioco. E lei si sfoga così: “Sono molto stanca di questa storia che io parlo alle spalle. Ho detto chiaramente che non c’è una sola prova. Ma su che base lo dicono, visto che non ci sono prove? Non l’ho mai fatto. È una cattiva voce che le malelingue hanno messo in giro solamente per cercare di boicottarmi. Perché vedono che sono una persona onesta e sincera. Non riescono a trovare dei difetti”.

Altro capitolo dell'Isola riguarda Playa Sgamadissima, dove c'è Pamela Petrarolo, visto che Roger Balduino a causa dell'infortunio alla caviglia ha dovuto mollare. L'ex ragazza di Non è la Rai deve fare i conti con il panico e la paura: non è facile stare da sola su quell'isola. La Petrarolo dice di dover combattere “tanta ansia” e di essere “preoccupata e molto agitata”. “Devo farcela per forza. Stupirò tutti quelli che non mi danno un soldo di cacio“, racconta. “Immagino i miei figli a casa che staranno dicendo: “Ma dove va, non ce la farà mai!”. Questa sarà una buona opportunità per combattere le mie paure. Perché sono una fifona. Ho paura del buio, ho paura a stare da sola. E invece vi stupirò”.

