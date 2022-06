Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria contro Lory Del Santo: "Trovati altre amiche..."

Francesco Fredella 14 giugno 2022 a

Una contro l'altra. Vladimir Luxuria contro Lory Del Santo. Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, l'ex naufraga ha rotto il silenzio sulle ultime polemiche (tutte legate ad un post con decine di commenti con i quali Lory sembrava elogiarsi da sola). “Trovati altre amiche che facciano questo lavoro perché se una persona fa il copia/incolla di un commento è come se condivide quel contenuto…Quindi diventa molto pericoloso…”, dice Vladimir. E la Del Santo preferisce difendersi in ogni modo: "Non ho scritto io quei commenti. Credimi…Questa mia amica l’ha fatto in buona fede…Io non ho scritto nulla…Ero ancora in Honduras…Comunque si è scusata…Da quel famoso commento mi dissocio…”.

Sicuramente, la Del Santo è una delle protagoniste di questa Isola dei famosi. “C’è stato un boom mediatico che non mi aspettavo”, dice. Nella puntata lascia quasi definitivamente il fidanzato, Marco Cucolo, che di recente è stato ricoverato in ospedale. Poi difende la sua amica social manager e dice che non si sarebbe mai aspettata un boom mediatico di questo tipo: “E’ scoppiata una bomba assurda…Questa mia amica ha sbagliato a fare i copia/incolla…Ribadisco che i messaggi dei fan erano assolutamente veri…Non ho scritto niente di mio pugno”.

Poi Vladimir Luxuria passa all'attacco nei confronti di Gennaro Auletto. Nel corso della puntata interviene anche Guendalina Tavassi, che è certa che quei commenti se li sia scritti Lory da sola da un profilo fake. “Li ha scritto dal profilo ‘Lory Del Vanto’…”, tuona.

