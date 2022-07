GfVip, Alfonso Signorini in difficoltà: concorrenti e squalifiche, cosa cambia adesso

10 luglio 2022 a

Novità in arrivo nella prossima edizione del GfVip, in onda su Canale 5 a partire da settembre. Tra i cambiamenti, però, non è incluso affatto quello del conduttore. Al timone del reality, per il quarto anno consecutivo, continuerà a esserci Alfonso Signorini, direttore della rivista Chi. Intanto sarebbe quasi completo il cast. I concorrenti e futuri inquilini della casa più spiata d'Italia dovranno essere in grado di intrattenere il pubblico e di farsi apprezzare. Questa è la prima grande sfida del programma.

Altra sfida sarà quella di trovare un equilibrio sulle eventuali squalifiche e sulle punizioni da infliggere a chi non rispetta le regole all'interno della casa. In molti non hanno potuto fare a meno di notare che nelle prime due edizioni guidate dal giornalista c'è stata una linea rigidissima che ha portato a una raffica di squalifiche, alcune anche molto contestate. Mentre nell'ultima edizione andata in onda c'è stata molta più tolleranza. Cosa che anche in questo caso spesso ha portato il pubblico a essere molto critico.

Uno dei concorrenti più contestati dell'anno scorso per questo motivo è stata Katia Ricciarelli, il cui percorso è stato segnato da una serie di uscite spesso criticate dai telespettatori ma che alla fine non hanno mai portato a una squalifica.

