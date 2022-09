Aurora Ramazzotti incinta, Signorini: "Solo dopo ho scoperto che..."

08 settembre 2022 a

Lo scoop di Aurora Ramazzotti incinta è anche l'ultima recriminazione di Alfonso Signorini, che ha dato per primo la notizia del "pancino" della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Una esclusiva che pare non essere piaciuta granché alla rampolla, che avrebbe preferito lasciare riservato il lieto annuncio ancora per un po'.

Il motivo lo svela lo stesso Signorini, direttore del settimanale Chi, la bibbia del gossip italiano. "Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese", ha rivelato in una intervista al Corriere della Sera, ammettendo che se lo avesse saputo prima non avrebbe pubblicato la notizia, proprio per rispetto dei diretti interessati e per cautela, visto che i primi 3 mesi sono sempre i più delicati in una gravidanza. "Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima", rassicura il direttore nonché conduttore del Grande Fratello Vip.

C'è spazio anche per qualche confessione privata. La conferma della fine della sua lunga relazione con Paolo Galimberti, imprenditore e dirigente di Forza Italia in Lombardia. I due facevano coppia fissa da 18 anni e ora Signorini, con molta prudenza, si dice "molto innamorato" di un uomo che non appartiene al mondo dello spettacolo. Nella sua vita, però, c'è stata anche una donna: "Laura, per cinque anni. Tempo fa l’ho incontrata in Puglia, io ero con Paolo e lei con il marito, l’istruttore di tennis con cui mi aveva tradito. È ancora convinta che io sia eterosessuale".