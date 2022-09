Adriana Volpe "silurata" si vedica di Signorini? Dove potrebbe andare dopo il Gf Vip

Francesco Fredella 09 settembre 2022 a

a

a

Dopo il Grande Fratello Vip, prima da protagonista e poi da opinionista, Adriana Volpe potrebbe mettere in piedi un nuovo progetto. "Ci sta lavorando", svela Alberto Dandolo. La sua spifferata fa pensare a qualcosa che, ovviamente, abbia a che fare con il mondo della televisione. La Volpe è stata "silurata" da Signorini che l'ha mollata per questa edizione: niente Gf vip, al suo posto arriva Orietta Berti. Riconfermata, invece, Sonia Bruganelli (acerrima nemica della Volpe, le due hanno avuto un forte litigio in diretta).

Francesco Totti, sfregio finale a Ilary Blasi: dove è stato beccato con Noemi



Nuova vita, professionale, per la Volpe. E Dandolo rimarca: “Punta a tornare a condurre una trasmissione sua e sta lavorando ad un progetto ancora top secret di cui sarebbe anche produttrice ed autrice…”. Di cosa si tratta? Quando dopo aver partecipato al Gf vip nel 2020 è approdata a Tv8 gli ascolti non sono andati benissimo, il suo programma ha racimolato l'1 per cento di share in media.

Colpo di scena, "accordo vicino": ecco cosa accadrà a Totti e Blasi

La Rai, però, sembra averla arruolata visto che non solo sarà presente a La vita in diretta, ma anche in altri programmi. Però, su Oggi leggiamo: “Nella prossima stagione televisiva, infatti, ritroveremo Adriana nei principali programmi-contenitore in veste di opinionista". Spunta l'ipotesi Bortone con Oggi è un altro giorno. La Volpe potrebbe arrivare anche lì? Mistero. Per adesso.