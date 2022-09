X Factor, Linda canta i Maneskin. La reazione inaspettata di Damiano David

16 settembre 2022 a

Linda ha incantato tutti a X Factor. Anche Damiano David. "Linda, tu forse non lo sai ma mi hai fatto un regalo gigante. Hai reso questo pezzo ancora più vero, grazie. Spero ti arrivi questo messaggio". Così il frontman dei Måneskin in un post pubblicato sul suo profilo Twitter commenta l'esibizione di Linda, nella prima puntata del reality musicale. Giovanissima, solo 18 anni, Linda Riverditi di Alba (Cuneo) ha portato sul palco del talent targato Sky la sua versione al piano, intensa e toccante, di Coraline della band romana che in passato partecipò al programma.

Ma la sua esibizione ha davvero commosso tutti, giudici e pubblico in studio. "Sei un bellissimo vulcano", ha commentato il giudice Rkomi. "Prendere un pezzo del gruppo col frontman più forte del momento e farlo proprio dimostra che sei brava e hai maturità artistica", gli ha fatto eco il suo collega Fedez. "È stato un viaggio fantastico", ha chiuso Ambra. Per Linda standing ovation, quattro sì convinti e accesso ai Bootcamp.