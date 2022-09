Barbara d'Urso e il "metadurso": un vero successo

20 settembre 2022 a

Barbara d'Urso sbarca nel metaverso, o meglio nel... Metadurso. La popolare conduttrice ha dato il via al nuovo format di intrattenimento del futuro. Un palcoscenico virtuale in cui è padrona di casa e, sotto forma di avatar, interagisce con i fan. «Ci sono state 2.300 visite, sono in homepage su Spatial. Sono pazza di felicità» ha annunciato. «Ho usato quasi tutti i mezzi di comunicazione, fiction, film, teatro, musical, inciso dischi, sto lavorando a dei podcast. Ho quindi pensato che fosse giusto portare la community che mi segue in un luogo di cui si parla tantissimo, il metaverso. Uno spazio dove incontrarsi e dialogare, tramite il mio avatar». La d'Urso ha scelto di limitare a 70 i posti per ogni incontro. L'obiettivo della conduttrice, da poco tornata in tv con lo storico Pomeriggio 5, è far conoscere ai follower tutte le potenzialità del nuovo strumento tecnologico.