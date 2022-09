GfVip, raptus in piscina: bacio rubato, situazione fuori controllo

20 settembre 2022 a

Scatta il primo bacio nella casa del GfVip, la casa più spiata d'Italia. La nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 è partita ieri, lunedì 19 settembre. In studio le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, new entry della trasmissione. Nel corso della prima puntata il presentatore ha stuzzicato i concorrenti, mettendoli subito davanti a una prova, quella del bacio in piscina. I protagonisti scelti per il "test" erano la giornalista e opinionista Sara Manfuso e il giornalista Attilio Romita.

Lui è stato scelto da Alfonso Signorini, lei invece da altre concorrenti, ovvero Elenoire Ferruzzi, Patrizia Rossetti e Pamela Prati. Lo scopo della prova? Quello di inaugurare nel migliore dei modi l'inizio di questa nuova stagione del reality. Alla fine nessuno dei due concorrenti si è tirato indietro. E così entrambi hanno indossato il costume e si sono tuffati in piscina.



GUARDA IL VIDEO: Manfuso e Romita, il "bacio rubato" in piscina

Al momento del bacio, però, Sara Manfuso non è sembrata più così convinta della prova e quindi ha provato a tirarsi indietro coprendosi la bocca con le mani prima del bacio del giornalista. Nonostante questo, però, il GfVip ha considerato superata questa prima prova. Ed è stata inaugurata così la nuova edizione del reality di Canale 5.