Yuki Tsunoda zittito e trascinato via dall'addetto stampa: la domanda proibita sulla Red Bull

L'inizio di stagione in Red Bull di Liam Lawson, che ha preso il posto di Sergio Perez al fianco di Max Verstappen, è stato tragico, da un punto di vista sportivo. Tanto che la squadra che ha in forza il campione in carica del mondiale di Formula 1, ora, sta ragionando sull'opportunità di sostituirlo dopo sole due gare. In ogni caso, il prossimo Gp in Giappone, per Lawson sarebbe già l'ultima spiaggia. Lento in qualifica e in crisi in gara, il rendimento dell'esordiente non è accettabile per un team di quel livello.

Il calendario impone decisioni rapide: dopo una pausa domenica 30 marzo, la Formula 1 ripartirà con tre Gran Premi consecutivi. Un eventuale cambio dovrebbe avvenire prima di Suzuka, un tracciato che potrebbe vedere Yuki Tsunoda al volante della Red Bull. Il pilota giapponese, dopo un'ottima stagione 2024, sperava di ottenere il sedile lasciato libero da Perez e ha iniziato il 2025 con prestazioni convincenti. Ragione per la quale potrebbe essere spostato dalla Racing Bull, il team satellite, in prima squadra.

E c'è un istante che sul possibile avvicendamento dice molte cose. Siamo in Cina, al termine del Gp Tsunoda parla alla stampa e premette: "In Giappone voglio la macchina più veloce". Quindi, a bruciapelo, gli hanno chiesto se accetterebbe di guidare la Red Bull. "Sì, perché no?", ha risposto il giapponese. E dopo quelle parole, ecco che il capo della comunicazione della Racing Bulls lo ha di fatto zittito, allontanandolo dai microfoni. Domanda scomoda, proibita. Meglio tacere.