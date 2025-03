La volta buona, scontro Balivo-Boralevi: "Fattene una ragione", "Non mettermi le cose in bocca"

La Balivo allora la incalza: "Scusa, secondo te Sam ha potere su Nica", l'ospite si scalda: "Sto parlando dell’inconscio. C’è una relazione profonda. Chi è più grande ha più autorevolezza". Ma la conduttrice non ci sta: "Ci sono cinquantenni e sessantenni che non sono affatto autorevoli". A dire la sua a quel punto anche Sara Ricci : "Gli uomini tendono alle donne più giovani, le donne a quelli più giovani. Anche sessualmente i coetanei non si trovano più, c’è come un blocco, una distanza".

Il clima allora si fa incandescente. con la conduttrice costretta a intervenire: "Antonella, fattene una ragione, qui abbiamo persone che vivono un amore diverso". Immediata la replica della Boralevi: "Non mettermi in bocca cose che non ho detto. Ritengo che chiunque abbia il diritto di amare chi vuole, per età, sesso o altro. Sto solo analizzando dinamiche, non giudicando". Da qui la stoccata finale della Balivo: "Antonella scusami, siamo in televisione. Tu ci stai da molto prima di me, ma i tuoi tempi oggi non sono alla nostra portata".