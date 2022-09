Gf Vip, Patrizia Rossetti sconvolge Mediaset: "Da quanti anni non trom***"

21 settembre 2022 a

"Sono quattro anni che non ho rapporti": Patrizia Rossetti senza filtri con i suoi compagni del GfVip. La 63enne ha ammesso di essere diventata più esigente con l'età, non riuscendo più ad accontentarsi di una semplice avventura. Confidandosi con i conquilini, ha rivelato: "Sai quanti ragazzini giovani mi fanno la corte sui social? Ma preferisco stare da sola che accontentami".

Tutto è iniziato quando una concorrente le ha chiesto se russasse oppure no. A quel punto lei ha risposto: "Sono quattro anni che non batto chiodo e non dormo con nessuno, quindi non so se russo o no". Di fronte a queste parole, Amaurys Perez è intervenuto dicendo: "Quattro anni che non...". "Che non trom**", ha detto lei senza freni.

La Rossetti ha detto pure che molte sue amiche sono iscritte a dei siti per incontri al buio. Lei invece preferirebbe non usarli: "Non potrei mai farlo, perché sono la Rossetti". Infine si è confidata anche su un altro aspetto della sua vita dicendo di soffrire di colite: "Conto fino a 15 secondi, poi devo schizzare in bagno". A tal proposito la 63enne ha lasciato intendere di non occupare la toilette senza un valido motivo e ha fatto presente di aver raccontato il suo problema anche a Signorini.