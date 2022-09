Uomini e Donne sotto choc: "Si è tolto la vita", lutto pesantissimo

Francesco Fredella 21 settembre 2022 a

a

a

Tremendo lutto a Uomini e donne. E' morto Manuel Achille Vallicella, ex tronista del programma di Maria De Filippi. Aveva 35 anni, una vita davanti a sé, ma probabilmente negli ultimi tempi viveva alcuni momenti davvero difficili. La notizia della sua morte è stata data dall'amico deejay Enrico Ciriaci. Il mondo dei social l'ha ricordato con molto rimpianto. "Un ragazzo d'oro", raccontano alcuni utenti che l'hanno conosciuto.

"Perso per colpa tua". La dama Laura fa calare il gelo dalla De Filippi: un'accusa gravissima

Era arrivato dalla De Filippi nel 2016 come corteggiatore di Ludovica Valli, che in giornata - dopo aver appreso la notizia - ha scritto un ricordo. Poco tempo in tv, quello che è bastato a lasciare un ricordo indelebile nella mente di tutti. Sua madre è morta nel 2019 e sembra che sia stata una ferita profonda, indelebile. Un vero trauma. Manuel Achille Vallicella era molto seguito anche sui social: la passione per i tatuaggi, il suo sguardo da bravo ragazzo. Alla fine della sua esperienza a Uomini e donne, Ludovica Valli preferì Fabio Ferrara.

Uomini e Donne, ricordate Virginia Stablum? "Miss Universo": pazzesca, com'è oggi | Video

L'anno dopo è stato proprio lui a salire sul trono per cercare l'amore, quattro le corteggiatrici: Marika, Fabiana, Carmen e Francesca. Poi, improvvisamente, decise di mollare. "Sono sconvolta, sono senza parole - ha scritto Ludovica Valli sui social - Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel, fai buon viaggio".