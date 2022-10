GfVip, "l'ha detto davvero?". Charlie Gnocchi rischia la squalifica

05 ottobre 2022 a

Adesso potrebbe scoppiare un altro caso. Dopo quello che è accaduto a Marco Bellavia, il concorrente bullizzato nella casa che ha abbandonato il GfVip, spunta una (presunta) bestemmia di Charlie Gnocchi. E tutto diventa un caso. Ma cosa è successo? Su twitter il popolo della Rete sta facendo circolare un video in cui pare che Charlie Gnocchi abbia bestemmiato. Nel corso di un momento di ira, probabilmente, ha detto qualcosa che non avrebbe dovuto dire. Ma molti altri in Rete dicono che si tratti dell'opposto: nessuna bestemmia.

Davvero Charlie Gnocchi rischia di essere squalificato dal reality show? I social sono in fermento e non si fermano affatto. Molti utenti della Rete vorrebbero fare chiarezza, qualche giorno fa Gnocchi ha insultato pesantemente Attilio Romita che si era lamentato di una spesa "surreale".

E sulla vicenda interviene anche Manila Nazzaro. “Charlie ha sbagliato molto con Bellavia. Onestamente sono delusa e non lo riconosco. Peccato! Sono molto perplessa…”, dice la Nazzaro come riposta la pagina Instagram The Pipol Gossip. “Posso garantire che è una persona estremamente gentile e generosa…”, assicura l'ex Miss Italia. Adesso, infatti, potrebbero esserci nuovi provvedimenti. Parolacce e pessimi comportamenti non sono il massimo. E in questa edizione del Gf vip ne stiamo vedendo di tutti i colori.