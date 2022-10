Emigratis, rissa con Pio e Amedeo: "Avete rotto la min°°°a"

Francesco Fredella 06 ottobre 2022 a

a

a

Pio e Amedeo ancora in giro con l'Apecar. Arrivano persino a Parigi, dove c'è un concerto di Sfera Ebbasta. I due comici sono ripartiti con Emigratis - la resa dei conti, la nuova stagione del loro programma che va fortissimo. "Scrocconi" allo stato puro, adesso i due vanno persino da Sfera. Che subisce un attacco senza precedenti. Pio e Amedeo convincono il rapper a regalare loro un giubbotto (dopo tanta insistenza). L’artista cede e regala anche collana. "Mi avete rotto la m***ia, tenete", dice spazientito. Poi sorride.

Tutto accade al teatro Bataclan di Parigi, che ospita il concerto di Sfera Ebbasta. E durante il concerto Pio e Amedeo lanciano una linea di prodotti da brividi: abusivi, realizzati con materiale di scarto. Si scatenano senza mezzitermini.

Poi vanno a Londra, dove incontrano Maxi Lopez (famoso calciatore, ex di Wanda Nara). Lui passeggia per la città con una ragazza svedese e loro lo importunano. Ma non finisce mica qui! Incontrano persino Fausto Leali, che sta mangiando in un ristorante della città insieme a sua moglie. Lo portano in albergo e gli fanno cantare A chi, suo cavallo di battaglia, nella stanza dove dorme Antonio Conte. Insomma, Pio e Amedeo più scatenati che mai. Vincono ancora una volta.