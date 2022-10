Iva Zanicchi, "Pensa che str***o": cala il gelo dalla Bortone

07 ottobre 2022 a

"Uno str***o". La solita, incontenibile Iva Zanicchi scalda la vigilia di Ballando con le stelle e soprattutto crea scompiglio nello studio di Oggi è un altro giorno, talk pomeridiano di Rai 1. La padrona di casa Serena Bortone ospita l'Aquila di Ligonchio e il ballerino Samuel Peron, colonna storica di Ballando e in questa edizione maestro di ballo e partner della cantante 82enne. A giudicare dal clima tra i due, i telespettatori del talent vip condotto da Milly Carlucci ne vedranno delle belle.

Dopo aver simulato un passo di tango un po' goffo, la Zanicchi e Peron iniziano a punzecchiarsi nel salottino della Bortone: "Pensa che str***o - esclama Ivan all'indirizzo del ballerino - mi doveva abbracciare e mi ha detto ‘no, non ci arrivo!’ Mi ha detto di dimagrire 3 chili". La Bortone e i suoi opinionisti sbarrano gli occhi, Iva se la ride alla grande e Peron, evidentemente già abituato alle simpatiche intemperanze della "allieva" incassa con classe.

"Io vado a Ballando per vincere - ha poi proseguito la Zanicchi, inguaribile agonista -. Tutti dicono che vanno lì per divertirsi... Ma io vado con l’intento di vincere". D'altronde non stupisce: la grande voce emiliana è abituata alla gara delle gare della tv italiana, il Festival di Sanremo, a cui ha partecipato 11 volte vincendola in ben tre occasioni (1967, 1969 e 1974), diventando cosi la cantante donna di maggior successo nella storia della kermesse in Riviera. Certo, però, vincere ballando e non cantando, e farlo a 80 anni suonati, rasenterebbe il miracolo.