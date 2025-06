Al Bano, mossa a sorpresa in Russia: "Non temo le accuse"

Al Bano Carrisi in concerto a San Pietroburgo. A dirlo è lui stesso: "Io sono amico di coloro che percepiscono la bellezza del sostantivo pace, e coloro che amano la pace devono intervenire anche con questo tipo di azioni". Ecco allora perché l'artista salirà sul palco il 20 giugno. Per l'occasione - spiega all'Ansa - "ho invitato a venire anche Iva Zanicchi, che sarà con me e i miei musicisti".

Non è la prima volta che il cantante calca le scene russe. Spesso è stato addirittura accusato di essere "amico di Vladimir Putin". "Secondo me la pace sta arrivando. E tutti i fautori della pace - sottolinea - devono intervenire, perché la guerra è una tragedia per tutti, anche per noi. I politici fanno il loro mestiere, ma tutti devono intervenire perché la parola guerra sia cancellata dal vocabolario umano. La guerra impoverisce, uccide, e molte mamme non vedranno più tornare i loro figli".