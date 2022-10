Gf Vip, Patrizia Rossetti e la rissa con la Quaranta: "Cane che morde"

Francesco Fredella 14 ottobre 2022 a

Alfonso Signorini, sul finire della puntata di stasera, chiama nella mistery room Cristina Quaranta, Carolina Marconi, Wilma Goich e Patrizia Rossetti: le quattro donne hanno litigato di brutto in queste ultime settimane.

La Rossetti è un fiume in piena: “Noto che io vengo aggredita e poi mi sono sentita dire che dovrei fare sempre…Gli altri si mettono sul piedistallo…Sono sempre nell’occhio del ciclone”. Poi interviene la Quaranta, che dice: “Patrizia è un cane che non morde…Ha difetti che non tollero più. “Mi dice sempre di dirmi le cose in faccia…E poi stasera ha detto che non mi sopporta più da tre settimane…Non mi dire che sei mia amica”. Parole fortissime, forse molto eccessive.

Ma la Rossetti non si trattiene e tuona: “Anche in cucina l’altro giorno abbiamo litigato per un accendino”. Si capisce evidentemente che i nervi sono molto tesi. La Quaranta dice: “A 63 anni ma puoi arrivare a questo punto? Puoi arrabbiarti per queste cose?”. La regina delle televendite, che adesso è nell’occhio del ciclone, si difende così: “E insistete ancora…Insistete…Queste cose puerili di dire che io voglio mettermi in competizione con le ragazze”.