Emigratis, Pio sviene: il pugno (vero) dell'amico della Canalis

Succede di tutto a Emigratis. Un vero e proprio panico, senza precedenti. Pio sviene sul ring durante un incontro speciale con un vero e proprio campione. Pio e Amedeo sono un vero uragano. I due foggiani continuano il loro viaggio irriverente tra Stati Uniti e Brasile. Partono da Miami, dove "scroccano" (come si dice in gergo) di tutto. Amedeo vuole rimettere in forma Pio e cerca di allenarlo in ogni modo, senza riuscirci. I due si allenano con Elisabetta Canalis e conoscono, in quell'occasione, Marvin Vettori: atleta italiano di Mma. "Mi sto preoccupando anche io, è quasi svenuto", dice.

Pio viene colpito. Un brutto colpo. Sembra essere svenuto. Barcolla, ma non molla. I due comici, poi, vanno verso Mike Tyson. Pio e Amedeo lasciano il segno: un bel piatto di orecchiette pugliesi fino al gesto indelebile: si sono fatti tatuare un’orecchietta morsa dal celebre sportivo.

Qualche giorno fa, prima della messa in onda dell'ultima puntata, i due hanno parlato a Sorrisi e canzoni: “Facciamo come i cantanti, che dicono ‘questo sarà l’ultimo concerto" e poi non smettono mai”. Il programma si è concluso con le ultime 4 puntate, che sono andate benissimo in termini di ascolti. Adesso, però, Pio e Amedeo sono pronti a tornare. In agenda c'è "Felicissima sera", che è in programma in primavera. E nell'estate 2023 potrebbero tornare con Emigratis.