Che pena quei leoni da tastiera contro Dimitrov

Le madri degli imbecilli sono sempre in cinta, così anche l’elegante mondo del tennis si sta purtroppo calcistizzando. Sul web e sui social, mare magnum di facezie di ogni tipo e di cretinerie varie, in queste ore si notano cose terribili su Sinner. E anche sul povero Grigor Dimitrov. Il nostro rosso di Sesto Pusteria, un ragazzo dalla faccia pulita e dai modi ottocenteschi, è oggetto dell’ennesima offesa immorale. Da tempo i leoni, macché leoni, gli avvoltoi da tastiera lo stanno infangando tirando sempre in ballo la vicenda Clostebol per la quale è stato dapprima assolto e, poi, innocentissimo, ha patteggiato una squalifica di tre mesi per togliersela dalle scatole.

«Drogato» è la parola più gentile. Di ieri un altro vergognoso attacco: Dimitrov è crollato a terra, Jannik si è fiondato dall’altra parte del campo e lo ha soccorso, affranto e mostrando emozioni che certo non erano gioiose ma preoccupate assai. L’imbecille di turno che ha fatto? Approfittando del computer, ha modificato l’espressione di Jannik, gli ha stampato sul volto un finto ghigno satanico e ha commentato con offese la mutata visione del numero 1 del mondo. Di un ragazzo che ha fatto dell’educazione e delle buone maniere i propri stili di vita. Chi ha visto le immagini reali, e non quelle modificate, ricorda un Sinner impegnato a soccorrere Dimitrov e a portargli borsa e racchette sino a bordo campo. La veritá? Chi vive male e cerca di gettare discredito su un campione e un uomo gentile come Jannik e sullo stesso Dimitrov sul quale sono piovuti sfottò immotivati («Sei vecchio, sei un rudere!»), si coltiva un ulcera. Purtroppo anche fra gli aficionados del tennis i gesti bianchi tanto decantati da Gianni Clerici, stanno diventando- ahinoi- gesti di vergogna.