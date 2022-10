Un posto al sole, il lutto improvviso che sconvolge la Rai

20 ottobre 2022 a

a

a

Lutto a Un posto al sole e a Rai 3: è morto Wayne Doyle, il creatore della più celebre soap della televisione italiana. L'annuncio lo ha dato la stessa produzione della fiction, sulla pagina Instagram di Upas. "Ventisei anni fa hai dato vita a Un posto al sole… oggi ci lasci ancora una volta parole preziose… Grazie di tutto, Wayne", sono le parole commosse.

È morto Bruno Arena dei Fichi d'India, l'ultimo straziante messaggio dell'amico Max





Quindi la scelta di pubblicare una poesia in inglese, tradotta in italiano, come ultimo saluto dell'autore, scomparso per ragioni non ancora note, agli attori, alla troupe e ai milioni di di affezionatissimi telespettatori dello show ambientato a Napoli. "Ridere spesso e tanto, Conquistare il rispetto di persone intelligenti e l'affetto dei figli, Guadagnare l'apprezzamento di critici onesti e sopportare il tradimento di falsi amici, lasciare il mondo un po' meglio, sia con un figlio sano, un piccolo giardino o una condizione sociale riscattata, Sapere che anche una sola persona ha respirato meglio perché hai vissuto, questo è avere avuto successo. Ciao amici miei, è stata una splendida giostra".

Sono queste le commoventi, ultime parole di Doyle, che ha creato da nulla Un posto al sole insieme ai colleghi Adam Bowen e Gino Ventriglia con la collaborazione di Michele Zatta. Upas era l'adattamento partenopeo di una fortunata fiction australiana, Neighbours, scommessa vincente di Gianni Minoli in grado poi di guadagnare una propria autonomia e una propria identità.

Tra i primi a commentare il post, l'attore Alberto Rossi, interprete di Michele Saviani, storico personaggio della soap: "Wayne, solo una cosa… Mi hai svoltato la vita! Sei andato via troppo presto, da Napoli che amavi, e da questa terra".