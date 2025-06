Chi l'ha visto?, bomba di Federica Sciarelli: "A chi lascerò la trasmissione"

Si apre, si confessa, Federica Sciarelli. Lo fa in un'intervista concessa a Vanity Fair, dove ragiona sul suo futuro e sulla possibilità di lasciare Chi l'ha visto?, circostanza che ciclicamente ritorna. Non è semplice, però. Il format in onda su Rai 3 continua a riscuotere grande successo ogni mercoledì sera. Anche l’ultima puntata, andata in onda ieri, mercoledì 18 giugno, ha infatti registrato ottimi ascolti: 1 milione e 617 mila telespettatori, con uno share dell’11,70% (il tutto con la complicità degli scoop sul caso di Villa Pamphili).

Nel corso della conversazione, è stato chiesto alla Sciarelli se immagina un futuro per la trasmissione anche senza di lei al timone. La risposta della conduttrice non si è fatta attendere, e ha mostrato grande fiducia nel team che la affianca: “Dopo di me Chi l’ha visto? lo prenderà in mano qualcuna delle mie bravissime inviate e, in quel caso, non solo lo vedrò ma cercherò di rendermi utile dando tutti i consigli del caso". Insomma, una "successione" tutta in casa. “Sarà difficile lasciarlo andare, ma è giusto così”, ha aggiunto.

La conduttrice ha poi confermato che continuerà a condurre la prossima edizione del programma: “Il prossimo anno sono già confermata, poi vedremo", ha spiegato. Tuttavia, ha anche rivelato che l’idea di passare il testimone a qualcun altro non le è del tutto indifferente. Alla domanda se sarà doloroso allontanarsi da Chi l’ha visto?, la giornalista – che in passato ha affrontato momenti difficili durante la sua esperienza al Tg3 – ha risposto con sincerità, esprimendo un mix di emozioni tra malinconia e consapevolezza: “Sarà difficile lasciarlo andare, ma è giusto che sia così…Mi troverò qualcos’altro da fare. Magari diventerò campionessa di rollerblade", ha concluso Federica Sciarelli con una nota di ironia.

