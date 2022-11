L'eredità, la campionessa scoppia a piangere: Insinna senza parole

17 novembre 2022 a

Lacrime a L’Eredità, il game show di Rai1 condotto da Flavio Insinna, La campionessa si agita sul finale del programma, va vicinissima ad una vincita altissima e non riesce ad agguantarla subito. Poi arriva il colpo di scena nel corso di una puntata abbastanza adrenalinica de L'Eredità. Alla fine la campionessa in carica vince una cifra molto alta: 140.000 euro. Non ci crede e poi scoppia a piangere. Applausi del pubblico mentre i prof Andrea Cerelli e Samira Lui stappano lo spumante. Un modo del tutto inusuale per festeggiare. Non accade molto spesso che in una trasmissione si riesca a indovinare tutto vincendo somme molto elevate. A L'Eredità è accaduto l'improbabile grazie alla preparazione della campionessa in carica.

La parola esatta, da indovinare, è rosso. “Rosso di sera ci sta, verso sera ed è subito sera erano le due sulle quali ero meno convinta, ma con l’indizio miracoli ho subito pensato a Lucio Dalla, all’amore per lui”, dice la campionessa. “La sera dei miracoli”, spiega ancora. Una ricostruzione del tutto puntuale. Forbita. “L’amore per Lucio Dalla è condiviso da tutti noi”, risponde il conduttore. “Un attimo di raccoglimento, per favore, pensiamo al dolore del cassiere”, continua.

Adesso per gli amanti del game show arriva una bella novità. “La nostra trasmissione arriva su Rai1 verso sera”, dice ancora Insinna. Intanto, la campionessa, felice e incredula, porta le mani verso il viso. E dice: "Grazie… grazie… grazie a tutti”. Insinna, prima di salutare il pubblico di Rai1, fa un altro endorsement. “Abbiamo una campionessa col botto”, dice in radiazione.