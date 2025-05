L'Eredità, "Sinner non vale una Ghigliottina": polemica clamorosa dopo la puntata

Oggi, martedì 13 maggio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Ah eccoci qua, che calore che entusiasmo in studio", ha esclamato il padrone di casa a inizio trasmissione. Subito dopo ha dato il bentornata alla super campionessa Bianca Maria. Con lei giocano come concorrenti Daniela da Cosenza, Massimiliano da Pesaro-Urbino, Shuela da Bologna, Martina da Ancona, Marco da Salerno, Veronica da Saluzzo. "Ci siamo. giochiamo?", ha chiesto il conduttore. "Giochiamo!", ha replicato a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina - l'ultima manche del game - è stato Marco. Il nuovo campione per portarsi a casa la bellezza di 22500 euro - il montepremi - doveva trovare una parola che quadrasse con "Impronta", "Cattivo", "Assoluto", "Andare", "Cos'è?". Dopo un minuto di attenta riflessione, Marco ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Stato". Ma la risposta giusta era un'altra. La soluzione corretta infatti era: "Genio".