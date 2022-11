Gf Vip, rissa furibonda Tavassi-Oriana: "Ma chi ti c***"

Francesco Fredella 18 novembre 2022 a

Al Gf vip arriva un po' di linfa, dopo le ultime situazioni difficili causate dal Covid - che è entrato prepotentemente nella casa più spiata d'Italia. Stavolta, al centro di tutto, c'è Edoardo Tavassi (fratello di Guendalina, ex concorrente dell'Isola dei famosi che è stato promosso a vip per il Gf). Professione videomaker. Ora si rende protagonista di un’accesa discussione con Oriana Marzoli. La causa di tutto è uno scontro tra l’influencer venezuelana e Micol Incorvaia.

Secondo Edoardo Tavassi, Oriana non vorrebbe una pace tra Micol e Antonella. Poi si rivolge alla Marzoli dicendo che la Fiordelisi le è accanto solo per i suoi due milioni di follower su Instagram. "Tu avevi quattro uomini. Hai fatto così (puntando il dito, ndr)… Chi ha gli addominali? Lui“, dice Tavassi. “Preferisco essere brutto e intelligente, tesoro. Preferisco essere brutto, antipatico e intelligente che essere te. Per esporti devi fidanzarti con un uomo qui dentro, sennò chi ti ca**. O ti fidanzi o qui di te non si parla".



Oriana non resta zitta. E tira in ballo la sorella di Edoardo, Guendalina Tavassi. "Ma sei tu che parli della donna tutto il giorno, mica io. Ascoltati quando parli. Qui è venuta tua sorella a spiegarti come fare con le donne. Quindi non dirmi che non ne parli, è l’unica cosa di cui parli", tuona.