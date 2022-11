Amanda Lear, il collegamento inizia così: "Belle...", gelo da Matano

19 novembre 2022 a

Ha scelto La vita in diretta, Amanda Lear, per festeggiare il suo compleanno. Gli anni non si dicono (peraltro, sul tema c'è una vera e propria letteratura, avendo mantenuto la cantante francese un'aura di mistero sul suo passato), in compenso la diva di Tomorrow e Queen of Chinatown ha parlato di tutto e di più, tra una battuta velenosa e una rivelazione intima.

Amanda è in collegamento con Alberto Matano, raggiunta da un inviato del programma-contenitore di Rai1, Luca Forlani, in un hotel di Roma. "Ciao Alberto, ti seguo ogni tanto… belle luci!", è stato il suo esordio, piuttosto particolare. Matano ha fatto buon viso a cattivo gioco, ridendo: "E’ vero, le mie luci sono fantastiche! Amanda ti aspetto qui presto". Poi via all'intervista, partita proprio da una frase che la Lear aveva già pronuncio qualche tempo fa a Domenica In, da Mara Venier: "Non sono fidanzata, ormai ho chiuso la boutique".

Più che gli anni, pesano forse le motivazioni. Eppure la cantante e showgirl ha corretto parzialmente il tiro: "Sono single e non cerco l'amore, ma se arriva...". Come dire, le porte restano aperte. Sempre. Con una consapevolezza, però: "L’amore secondo me dura tre anni". "Pensavo sette", la stuzzica a quel punto l'inviato della Vita in diretta. "Secondo me il tempo passa troppo velocemente, ma io, comunque, ho ancora voglia di fare tante cose - ha proseguito Amanda -. Vorrei fare un bel film italiano. Ho fatto tanti film in Francia, ma in Italia pochissimi…".