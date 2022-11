GfVip, Ciupilan: "La notte in lacrime", una storia drammatica

Francesco Fredella 22 novembre 2022 a

Fino a ieri era uno dei concorrenti del GfVip (forse l'unico) più equilibrato. Sensibile. Riflessivo. Taciturno. Adesso George Ciupilan, con un passato amaro che ha raccontato più volte in televisione, è al centro di una nuova puntata del reality di Signorini. Non mancano proteste e polemiche sul web. Il motivo? Sempre il suo passato. Si torna a parlare della sua infanzia in Romania e di suo padre, Ciupilan scoppia in lacrime. Cosa è accaduto? I suoi genitori si sono separati quando lui aveva un anno e sua madre si è trasferita in Italia per assicurargli un futuro migliore. Ciupilan ha vissuto fino a 5 anni con la nonna, che ha amato come una mamma. Poi suo padre è tornato a prenderlo e quel bambino, oggi concorrente del GfVip, ha vissuto 3 anni da incubo.

“La notte piangevo perché volevo mia madre. Mio padre mi diceva: “Basta, altrimenti ti tiro uno schiaffo”, racconta. Non ho ricordi belli di lui, lo vedevo forse la sera, incavolato. Non ho bei ricordi. Non voglio dire tutto perché non riesco a essere così cattivo. Non porto rancore, è andata così”. Sembra che suo padre in passato abbia avuto problemi di alcol. “Andavo in discoteca e bevevo, volevo ubriacarmi”, dice ancora il concorrente. “Nella mia famiglia ci sono stati problemi di alcol. Mio padre era così (alcolizzato)?”, domandai a mia mamma. Lei mi ha detto sì”.

Poi parla, in questa operazione rewind, di suo padre. E racconta: “Non l’ho vista come una figura positiva nella mia vita, non voglio essere così". Ma interviene Alfonso Signorini, che scrive in questo modo una pagina indelebile di televisione. "Se tuo padre ti è servito per prendere coscienza di non voler essere come lui, a qualcosa ti è servito, inconsciamente forse”, racconta. Al web, però, non piace questa storia. Tutto perché, secondo una parte degli utenti in Rete, ci sarebbe stato un accanimento sulle vicende - dolorose - vissute dal giovane Ciupilan. I social si dividono.