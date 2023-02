The Voice Senior, Annamaria crolla in lacrime a 81 anni: il gelo

04 febbraio 2023 a

a

a

Spazio alle emozioni a The Voice Senior. Durante il talent show di Rai1, in onda venerdì 3 febbraio e condotto da Antonella Clerici, la concorrente Annamaria Bianchi si commuove. Accade durante la performance di "Io che amo solo te" di Sergio Endrigo. "Io quando canto sono in un altro mondo", ammette la cantante 81enne in arte Ofelia. "Non vedo più nessuno, non sento più niente, io vago nello spazio", prosegue prima di esibirsi sul brano e lasciarsi andare all'emozione: "Mi dispiace, l'ho un po' rovinata".

"Beccata alla seconda strofa". La vip in incognito a The Voice Senior

Ma non è solo la canzone a commuovere. I telespettatori e la giuria sono stati impressionati dalla storia della signora: "Mi vergogno molto di me da sempre. Da giovane ero brutta, figurati ora con l'età. Ed è un problema grande. Ho iniziato a cantare quando ero adulta per una promessa fatta a mia madre. Altrimenti io non mi sarei mai esposta perché non sono il tipo".

"Non capisco niente io?". Antonella Clerici, una furia contro i giudici

E ancora: "Non è che io arrivo al cuore di tutte le persone, devono avere una sensibilità particolare perché mi devono accettare prima di tutto per l'aspetto e poi per la voce, ma quando sarà il momento andrò sul palco e canterò". Nata e vissuta a Ferrara, Annamaria è stata sindaca della sua città per cinque anni: "Quello era dettato dalla volontà che avevo di fare delle cose per la comunità".