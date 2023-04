Maria De Filippi, frecciatina al cavaliere: "Ma poverello"

07 aprile 2023 a

Caos a Uomini e donne. Tutto è iniziato quando al centro dello studio sono stati chiamati Alberto e Antonio con le dame che al momento stanno conoscendo. Antonio ha subito rivelato di essere uscito spesso con Gabriella, ma ha anche aggiunto che non gli è ancora scattata la scintilla. Motivo per cui ha deciso di conoscere anche un'altra donna nel frattempo, giustificandosi così: “Finché non mi scatta il sentimento sono aperto alla conoscenza…”.

A quel punto è intervenuta Maria De Filippi, che ha dichiarato che se fosse nei panni di Gabriella si arrabbierebbe molto: “Mettiamo che io uscissi un mese con Antonio e lui mi dicesse che non è scattato un sentimento… Non solo mi arrabbierei perché mi sentirei presa in giro, ma non mi vedrebbe nemmeno più…”. Antonio, allora, si è difeso dicendo di essere uscito con la dama così tante volte proprio per capire se possa scattare o meno la scintilla. Dopo queste parole, la presentatrice ha colto l’occasione per lanciargli una frecciatina: “Aaaah pensa… Ti metti alla prova? Ma povero… Ma poverello… Non sai se scatta…”.

La padrona di casa, infine, ha messo in guardia direttamente Gabriella: "Nel giro di due ore scatta il sentimento, non è che c’è bisogno del calendario eh… Se sei consapevole di questo e a te piace tanto, ognuno è libero di agire come vuole, anche prendersi delle fregature… Ma lì è scritta…”.