Ilary Blasi disgustata: "Ma che hai?", cosa spunta sotto il costumino

Roberto Tortora 18 aprile 2023 a

a

a

L’Isola dei Famosi 2023 è finalmente cominciata e tra i 16 naufraghi della playa Cayo Cochinos in Honduras ci sono anche Paolo Noise e Marco Mazzoli, gli uomini della popolare trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105. Prima puntata e subito prime provocazioni dei due, che hanno lasciato di stucco Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, giallo a poche ore dalla diretta: proprio davanti a Ilary Blasi...

A partire da Mazzoli, che si è presentato con un costume “particolare” che ha scatenato la reazione della conduttrice: “Ma che ha il perizoma? Ma dal costume? Ma una cosa tremenda!“. Sempre Mazzoli, poi, ha spiazzato tutti con una dichiarazione importante: “Il fatto di non potersi lavare non mi pesa”. Il suo collega invece si è augurato di fare un percorso più lungo possibile per dimagrire.

A quel punto Ilary Blasi ha punzecchiato i deejay: “So che uno di voi due è terrorizzato dall’altezza. Guardate dietro di voi c’è l’elicottero, so che qualcuno di voi ha paura ma a noi non ce ne frega niente, vi dovete buttare!”. E i due sono saliti sull’elicottero e si sono tuffati indossando due parrucche che ricordano le capigliature dei Cugini di Campagna, Nick Luciani e Silvano Michetti, quest’ultimo eliminato prontamente l’anno scorso per una bestemmia proferita proprio al momento dello sbarco sulla spiaggia.

"Oddio...". Cristina Scuccia, subito disastro all'Isola: cosa esce di bocca all'ex suora | Guarda

In Honduras, però, è sbarcata un’altra coppia, formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, con cui c’è piena intesa: “Potrei sposarlo se lui vorrà”, ha detto Cecchi Paone, mentre Antolini invece ha dichiarato: “Stiamo insieme da un anno. Ho superato le critiche. C’è un po’ di gelosia da parte mia”. I due hanno festeggiato con un brindisi e il giornalista ha spiegato perché sta bene con il suo compagno: “Mi tiene in perenne stato di divertimento”. Dallo studio del reality è intervenuta Vladimir Luxuria, che ha colto l’occasione per lanciare una stoccata al 61enne: “Almeno in questa edizione non dormirai vero?”.