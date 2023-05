Alluvione, "fa soldi con la tragedia": gelo a Mediaset, chi è il vip "senza scrupoli"

19 maggio 2023 a

a

a

Luca Onestini è stato travolto dalle critiche per una sponsorizzazione che ha tirato in ballo l’alluvione che sta mettendo in ginocchio gran parte dell’Emilia Romagna. Tra l’altro l’ex concorrente del GF Vip vive a Cesenatico, quindi proprio lui dovrebbe sapere benissimo il dramma che sta vivendo la regione in questi giorni difficilissimi. È lecito che Onestini abbia comunque portato avanti il suo lavoro di influencer, lo è meno che abbia “sfruttato” l’alluvione.

L’impressione che è Onestini abbia fatto un gesto un po’ troppo azzardato con l’ultimo adv, ricevendo una valanga di critiche su tutti i social e finendo suo malgrado anche sui siti di gossip. L’influencer si è infatti agganciato all’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna per portare avanti la sua sponsorizzazione: “Questo tempo continua a farci penare, però l’importante è trovare un senso, anche alle cose che troppo senso non hanno. Cercare di Cercare di rendere produttivo ogni secondo. Quindi se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco un po’ su…”.

Ovviamente non è la sponsorizzazione in sé ad aver fatto arrabbiare le persone, dato che era assolutamente lecita. Ad aver creato fastidio è il fatto che Onestini abbia tirato in ballo una tragedia come quella che sta avvenendo in Emilia Romagna. Non una grande mossa, a giudicare da quante critiche stanno piovendo all’indirizzo dell’ex gieffino.