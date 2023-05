Striscia, Giandotti sbotta con l'inviata: alle sue spalle... imbarazzo in Rai

19 maggio 2023 a

Predicare bene e razzolare male. Striscia la Notizia mette in imbarazzo la Rai, mandando in onda un servizio di Agorà, la trasmissione di Rai 3 incentrata negli ultimi giorni sulla alluvione. Qui il geologo Mario Tozzi elenca "le buone pratiche": stare ai piani alti, non infilarsi mai in un sottopasso ecc.... "Tozzi - come spiega Gerry Scotti - a riguardo è stato molto chiaro". Peccato però che l'inviata del programma sembra non aver sentito i consigli dell'esperto. Poco dopo da studio si collegano con Faenza dove c'è l'inviata Barbara Gubellini.

E proprio lei incappa in uno scivolone: "Ciao Monica, guarda sono stata l'unica dell'albergo a scappare, ho fatto una cosa per cui Mario Tozzi mi sgriderebbe". Per sua ammissione, la giornalista afferma di essere "scappata passando dal retro e attraversando un garage che però aveva una porta apribile con una spinta e sono passata dal retro". Immediata la replica della conduttrice Monica Giandotti: "Non si può fare".

"Lo so, lo so - si giustifica l'inviata -. Però era un garage al piano terra, non nel seminterrato. La bellezza di riuscire a uscire è tanta, dico la verità". Parole che non piacciono a Scotti: "Complimenti Barbara, in un colpo sei riuscita a infrangere tutti i regolamenti di sicurezza infatti la conduttrice le si scaglia contro". "Barbara tu sei uscita, però dobbiamo ricordare perché facciamo servizio pubblico: la nostra giornalista è riuscita a raggiungere la strada ma l'appello dei sindaci - e non bisogna essere ambigui su questo - è quello di stare a casa e salire ai piani alti. Quindi la nostra Gubellini ha sbagliato non solo a dire quello che ha detto ma anche a esultare".