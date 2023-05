Maria De Filippi, "svolta a luci rosse": star a Uomini e donne, e oggi...

25 maggio 2023 a

Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e donne ed ex fidanzato di Mercedesz Henger, ha deciso di cambiare vita e di diventare un attore di film per adulti. Per questo avrebbe aperto anche una pagina Instagram dove sponsorizzare i suoi video. Lucas, però, ha fatto sapere che non lascerà la sua professione di personal trainer: "Anche se adesso sono un attore hard non è che non farò più programmi di allenamento, anzi li farò anche specializzati proprio per questo discorso".

Peracchi, poi, ha invitato i suoi follower a chiedergli suggerimenti senza farsi troppi problemi qualora avessero bisogno di qualche consiglio per allenarsi meglio: “Quindi non esitate a chiedere”. Lucas, comunque, non è l’unico ex tronista ad aver deciso di fare film per adulti. Prima di lui anche Fernando Vitale ha deciso in passato di intraprendere questa carriera. Nessun commento, comunque, sarebbe arrivato dall'ex fidanzata Mercedesz.

In una recente intervista, tra l'altro, l’ex tronista del dating show ha rivelato di fare l’amore con la sua fidanzata addirittura otto volte al giorno, tanto da arrivare a dire che gli avrebbero proposto di diventare attore di film per adulti. E adesso lo è diventato davvero.