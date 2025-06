Amici, l'ex allievo ad alzo zero: "Il mio c*** non ha prezzo"

Provocatorio e molto forte il testo della nuova canzone di Malia, rapper ed ex allievo di Amici, che se la prende proprio con il talent show di Canale 5 e con la sua conduttrice, Maria De Filippi. L'artista ha partecipato al programma due anni fa, ottenendo subito una certa notorietà. Il suo ultimo singolo si intitola Acido1 (Maria) ed è stato pubblicato solo sui social. Il testo recita: “Penso a quando c’hanno scommesso. Sono entrato in un talent show ne sono uscito diverso, ho visto il prezzo del successo. Lingue marroni in cerchio, Maria con lo strap-on. La gente urlava ‘mettimelo dent**’, il mio c**o non ha un prezzo".

Un brano, questo, che farà discutere a lungo. Tra l'altro non è la prima volta che Malia si rende protagonista di sfoghi piuttosto forti. Nei giorni scorsi, per esempio, si è lasciato andare a un attacco al sistema che ruoterebbe intorno all’industria musicale: “È libero mercato che artisti grandi come Sfera Ebbasta, Lazza, si facciano campagne pagando creator di TikTok perché facciano video di 10 secondi, magari bambine che facciano faccettine da rinco****”. E ancora: "Nessuno dice niente perché sono meccanismi consolidati”.