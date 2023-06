Cristina Scuccia "suora morta": orrore all'Isola dei Famosi

14 giugno 2023 a

Scintille all'Isola dei famosi: Pamela Camassa ha litigato duramente con Helena Prestes, che ormai sembra sempre più isolata rispetto al resto dei naufraghi. La compagna di Filippo Bisciglia, in particolare, ha accusato la modella brasiliana di aver parlato alle spalle di Cristina Scuccia chiamandola "suora morta senza umanità".

"Tu stai provocando tutti. Per far sbroccare Cristina ce ne vuole e tu ci sei riuscita. Hai detto ‘la suora è morta’, tu sparli sempre e ti spacci per educata. Esatto, hai detto ‘suora morta senza umanità’. Ma ti rendi conto di quello che hai detto? Guarda che è offensivo", ha detto la Camassa. Che poi ha aggiunto: "Non si possono offendere in questa maniera le persone. Parli sopra gli altri e offendi. Sì che è una suora morta, ma come puoi dire una roba del genere? Tu non intendevi offendere, ma offendi sempre".

La Camassa ha accusato la Prestes anche di aver abbassato il livello del programma: "Questo programma non era trash prima, adesso lo è diventato con te, è palese. Gian Maria ieri prendeva in giro Helena dicendo che piangeva per finta e adesso è con lei? Direi che ha dimostrato chi è adesso". Infine, tirando in ballo Mazzoli, ha detto: "Quando si mette e cerca di fare la vittima con Marco mi infastidisce. Lui è buono e gli dispiace non parlarle, gli dedica un sacco di tempo e le dà un sacco di consigli. Devo dire che casca nelle sue grinfie. Lei finge di accettare i consigli e poi fa l’opposto. Spero che capisca che non c’è molto da fare adesso. Io ormai ho troppe conferme di chi è lei qui sull’isola".