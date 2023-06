Sangiovanni e Giulia Stabile si sono lasciati: la frase che spiega tutto

30 giugno 2023 a

Sangiovanni e Giulia Stabile si sono detti addio. Non c'è alcuna dichiarazione ufficiale al momento ma l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha detto una frase che non lascia spazio a dubbi. E da parte sua anche la ballerina ha lasciato intendere che la rottura purtroppo è reale. A confermare il tutto è stata Raffaella Mennoia che in questi giorni ha detto che Giulia sta vivendo un periodo molto duro.

In una intervista a Cosmopolitan, durante Radio Italia Live, Sangiovanni, rispondendo a una domanda, ha detto: "Cosa porterei con me alla fine del mondo? Una chitarra, un microfono, un computer, tante cose, troppe cose…". E ha concluso il cantante: "Tutto ciò che mi serve per fare musica e una ragazza che mi faccia scrivere tutta la musica del mondo". Ecco, una ragazza generica, appunto, non la "mia ragazza".

Poche parole insomma che ufficializzano la fine della sua relazione con Giulia Stabile. Ora Sangiovanni è single, e forse già alla ricerca di un nuovo amore. Del resto da molte tempo ormai, i due non condividevano più immagini o video che li ritraevano insieme sui social. E i fan della coppia avevano già capito tutto. Adesso però c'è la conferma.