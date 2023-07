Temptation Island, scandalo su Canale 5: "Perché non sco***"

18 luglio 2023 a

a

a

Emergono nuovi dettagli dopo l’ultima puntata di Temptation Island. Durante la trasmissione di Italia 1 condotta da Filippo Bisciglia, Perla Vatiero si é lamentata del suo fidanzato, Mirko Brunetti. È stata lei, parlando con il tentatore Alberto, ad affermare: "Parliamo tanto che quasi non sco***… Lui è moscio, mi fa proprio cadere le palle. Se io provo noia in quella cosa dico ‘c’è qualcosa che non va’. Perché io non sono così, sono una persona focosa e passionale, piena di energie. Come vanno le cose nel privato? No le cose non sono normali soprattutto ultimamente passano anche quindici giorni".

"Incidente terribile, auto ribaltata più volte": Temptation, dramma per Daniele Schiavon

Intanto il clima sull'isola è sempre più teso. Perla, che è più volte scoppiata in lacrime e che ha rimandato la visione dell’ultimo video perché troppo agitata durante il falò delle ragazze. Con ogni probabilità, dunque, si ripartirà proprio da qui nella prossima puntata del reality.

"Gabriela bugiarda": clamoroso a Temptation Island, la foto che smaschera il reality

Perla assisterà al filmato che avrebbe dovuto vedere lunedì scorso. Che il falò immediato con Mirko sia vicinissimo? Nel mirino gli atteggiamenti sempre più intimi di lui con la sua tentatrice Greta alla quale lui stesso ha dichiarato a più riprese di sentirsi bene come non era mai stato. Almeno non con Perla.