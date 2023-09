Nikita Pelizon a Venezia, "vi giuro che...": come si presenta vestita sul red carpet

01 settembre 2023 a

a

a

Flop per Nikita Pelizon al festival del cinema di Venezia: l'abito indossato dall'ex vincitrice del GfVip non ha convinto il popolo del web. Il vestito, tra l'altro, era stato creato proprio da Nikita, che per l'occasione - a differenza di molti altri - ha deciso di non optare per un abito di alta moda. “Estremamente grata di essere riuscita a portare il mio abito Hunika by Nikita, dedicato alla tematica del Festival di quest’anno passato presente e futuro del cinema… Vi piace?”, ha scritto la Pelizon su X. E qualche utente ci è andato giù pesante. Uno di loro per esempio ha scritto: "Vi giuro che è uguale ad uno dei vestiti che mette mia mamma quando pulisce casa la domenica".

Caterina Balivo a Venezia in reggiseno sul red carpet: si girano tutti | Guarda

Critiche a parte, comunque, non sono mancati commenti di apprezzamento: i suoi fan, infatti, stanno esultando, complimentandosi con lei per il coraggio che ha avuto di sfilare con un suo abito. Al centro della polemica, però, non ci è finito solo l'abito con cui Nikita ha sfilato sul red carpet. Pare non sia piaciuto nemmeno il look sfoggiato quando è approdata a Venezia ed è scesa dalla barca. La Pelizon indossava un paio di jeans strappati, un top nero e una camicia bianca aperta. Inoltre, non sarebbe stato gradito nemmeno il suo atteggiamento: una volta scesa dalla barca, Nikita avrebbe iniziato a saltellare, probabilmente per mostrare la sua felicità. Ma, a detta di molti, avrebbe dovuto mostrare un po’ più di eleganza.

Intervistata da TAG24, Nikita ha spiegato di aver voluto rappresentare con il suo lungo abito “la tematica del Festival che è passato, presente e futuro”. In particolare, ha disegnato il suo abito mettendo un suo dipinto su tessuto. “Qua c’è Audrey Hepburn con Colazione da Tiffany, poi c’è Matrix che ha segnato la storia del cinema, inoltre Buzz Lightyear e Woody per Toy Story e poi si va verso il futuro con questa pellicola. La creatività non ha limite, perché devo limitarla?”, ha spiegato l'ex gieffina.