Gf, bomba su Angelica Baraldi: "Di chi è davvero nipote", nome clamoroso

Angelica Baraldi, nuova concorrente del Grande Fratello, non è passata inosservata. E non solo per la sua bellezza. 26enne originaria di Modena, la "nip" della trasmissione di Canale 5 avrebbe mentito. "Sono cresciuta all’interno di una famiglia complicata - ha spiegato ad Alfonso Signorini nella clip di presentazione -. Sono sempre stati molto ingombranti nei miei confronti e quindi ho deciso di ‘abbandonare’ la mia famiglia per seguire quello che io credevo fosse giusto per il mio futuro. E questo ha creato una grande rottura tra mio padre e me".

Eppure a quanto pare, Angelica non sarebbe stata così limpida. Una segnalazione giunta alla web Influencer Deianira Marzano, prontamente pubblicata sui propri social, direbbe il contrario: "Angelica Baraldi che fa la ragazza del popolo che ha lasciato il padre - si legge nel post - viene in realtà dalla famiglia di Luca Baraldi ex direttore della Parmalat, ora Amministratore Delegato della famosa squadra di Basket Virtus e ha fatto poco fa la tesi di laurea proprio sulla Virtus. Altro che distaccata dalla famiglia e fatta da sola. Figlia di papà".

Angelica è infatti la nipote dell’ad della Segafredo, nonché manager della Virtus Bologna. Dopo la laurea in Economia e Marketing, ha lavorato prima al Giro D’Italia per la Segafredo e poi per la squadra di pallacanestro Virtus Segafredo Bologna. Questo però nella clip non lo ha raccontato.